Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов
Будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 7—12 м/с, местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +5 до +10 градусов.
