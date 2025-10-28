Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов

07:00, 28.10.2025

Будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 7—12 м/с, местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +5 до +10 градусов.

Галия Гарифуллина

