Алексей Филатов освобожден от должности начальника управления президента России

15:35, 27.10.2025

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации

Фото: Динар Фатыхов

Глава России Владимир Путин освободил Алексея Филатова от должности начальника Управления президента по приграничному сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данное решение последовало за указом президента, изданным в августе 2025 года, об упразднении Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Вместо них было образовано Управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

— Освободить Филатова Алексея Евгеньевича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству, — говорится в тексте указа.

Рената Валеева

