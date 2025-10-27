Путин подписал закон о признании добровольцев на СВО ветеранами боевых действий

После получения статуса территориальные органы Соцфонда в беззаявительном порядке установят им ежемесячную денежную выплату

Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О ветеранах», расширяющие статус ветеранов боевых действий на добровольцев, принимавших участие в СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, добровольцы, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявшие задачи в зоне СВО в составе специальных подразделений, признаются ветеранами боевых действий.

После получения статуса ветерана территориальные органы Соцфонда в беззаявительном порядке установят им ежемесячную денежную выплату.

Закон также предусматривает дополнительные меры социальной поддержки для военнослужащих, ставших инвалидами в результате ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в зоне СВО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, поправки уточняют порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий из числа военнослужащих спасательных формирований МЧС, занимавшихся поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов в зоне СВО.

Правительство будет устанавливать порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

Рената Валеева