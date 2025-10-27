Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Согласно основным положениям договора, Россия и Венесуэла выступают против односторонних санкций, которые нарушают Устав ООН

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Этот документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года и теперь вступает в силу после ратификации. Соответствующая информация опубликована на сайте правовых актов.

Согласно основным положениям договора, Россия и Венесуэла выступают против односторонних санкций, которые нарушают Устав ООН и другие нормы международного права. Стороны также заявляют о своей приверженности борьбе с наследием колониализма, расизмом, геноцидом и другими преступлениями против человечности.

В рамках соглашения предусмотрено сотрудничество в сфере контроля над вооружениями, их сокращения и нераспространения. Кроме того, Москва и Каракас намерены развивать связи в области энергетики, что подчеркивает их стремление к укреплению экономических отношений.

Также в рамках договора планируется создание независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры, что должно способствовать более эффективному взаимодействию между странами.

Помимо экономических и политических аспектов, стороны намерены развивать сотрудничество между спортивными федерациями и укреплять культурно-гуманитарные связи.

Ранее США увеличили награду за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до $50 млн. Штаты обвиняют его в наркотерроризме.



Анастасия Фартыгина