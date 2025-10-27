Минэнерго ожидает спокойного прохождения осенне-зимнего периода 2025—2026 годов

Создан значительный аварийный резерв, включающий 23 тысячи специализированных бригад и 7,5 тыс. резервных источников электроснабжения

Минэнерго России прогнозирует спокойное прохождение осенне-зимнего периода 2025—2026 годов. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, мероприятия по подготовке инфраструктуры к низким температурам завершены на 96%.

В интервью ТАСС Цивилев подчеркнул, что подготовка проходит планово и комплексно, с акцентом на модернизацию инфраструктуры.

— Мы делаем все для спокойного прохождения осенне-зимнего периода. Сюрпризов быть не должно. В целом наш топливно-энергетический комплекс готов к зиме на 96%. До 7 ноября компании должны будут получить паспорта готовности к отопительному сезону, — заявил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цивилев также отметил, что был создан значительный аварийный резерв, включающий 23 тысячи специализированных бригад и 7,5 тыс. резервных источников электроснабжения. В этом году на ремонтные работы и модернизацию инфраструктуры было выделено 2,2 трлн рублей.

— Мы выявляем слабые места и вовремя их устраняем. Время еще есть, и к холодам все объекты будут полностью готовы, — добавил министр энергетики.

Напомним, что пять муниципалитетов Татарстана не получили паспорт готовности к отопительному сезону.



Анастасия Фартыгина