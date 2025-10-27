«Авито» открыла свои ИИ-модели за полмиллиарда рублей для рынка электронной коммерции
Российские опенсорс-модели адаптированы под русский язык и локальные сценарии онлайн-торговли
Технологическая платформа «Авито» открыла доступ к моделям искусственного интеллекта — текстовой A-Vibe и мультимодальной A-Vision с 8 млрд параметров, дообученным специально под задачи электронной коммерции. Это первые российские опенсорс-модели, адаптированные под русский язык и локальные сценарии онлайн-торговли.
В разработку компания проинвестировала около полумиллиарда рублей, включая затраты на оборудование, команду и эксперименты.
Модели доступны под открытой лицензией Apache 2.0 для любого использования. Они обучались на реальных данных, в том числе из электронной коммерции.
— Рынок остро нуждается в качественных русскоязычных моделях с открытым кодом. Компании тратят месяцы на адаптацию зарубежных решений под российские реалии, — дала комментарий Анастасия Рысьмятова, руководитель разработки больших языковых моделей.
