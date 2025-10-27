ЦБ выпустит золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей

Масса драгоценного металла в чистоте составляет 1000 грамм (1 кг)

Фото: скриншот сайта Центробанка

Банк России 28 октября 2025 года выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 000 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета выполнена из золота 999 пробы и имеет форму круга диаметром 100 мм. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 1000 грамм (1 кг). Тираж монеты — до 100 штук. Качество чеканки — «анциркулейтед».

На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. На лицевой стороне размещено рельефное изображение Государственного герба России, а также надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал «10 тыс. рублей», дата «2025 г.», обозначение металла, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

ЦБ напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Анастасия Фартыгина