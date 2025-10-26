В Татарстане определят лучшего педагога, работающего на татарском языке

Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками от Министерства образования и науки республики

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки Татарстана объявило о проведении IX республиканского конкурса профессионального мастерства «Я говорю и работаю на татарском». Мероприятие направлено на поддержку и распространение опыта русскоязычных педагогов дошкольных образовательных учреждений, которые активно используют татарский язык в работе с детьми. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Внутренний этап в детских садах запланирован на период с 22 сентября по 16 октября, муниципальный — с 17 октября по 10 ноября. Финал состоится 5 декабря на базе Арского педагогического колледжа им. Г. Тукая.

В заочном туре необходимо представить видеоролик «Я и мои воспитанники говорим по-татарски», где педагоги продемонстрируют фрагменты занятий, игр или праздников на государственном языке Татарстана. В очном финале конкурсантов ждет презентация опыта работы, проведение игры с детьми на татарском языке и творческое выступление «Свободный микрофон».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как отмечается в положении о конкурсе, его главными задачами являются развитие творческой инициативы педагогов и создание условий для демонстрации их способностей к освоению татарского языка, культуры и традиций.

Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками от Министерства образования и науки республики. Все финалисты получат сертификаты участников.

Конкурс проводится в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан».

Анастасия Фартыгина