Количество питомцев в России выросло на треть за 7 лет

Треть россиян используют общение с животными как способ борьбы со стрессом

Фото: Динар Фатыхов

Количество домашних питомцев в городской России за последние семь лет выросло на треть и превысило 61 миллион. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка кормов для домашних питомцев, представленные компанией РОМИР на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025».

По данным исследования, 85% российских семей держат хотя бы одну кошку или собаку, причем 63% имеют двух и более питомцев, а 39% содержат и кошек, и собак. Связь между размером семьи и наличием питомцев очевидна: в многодетных семьях (пять и более человек) этот показатель достигает 89%, в то время как среди одиноких людей питомцев заводят 82%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина отметила, что треть россиян используют общение с животными как способ борьбы со стрессом. Особенно актуален этот метод для молодежи до 24 лет, где животные занимают второе место среди антистрессовых инструментов (на первом — прогулки).

94% владельцев домашних животных регулярно покупают промышленные корма, в среднем совершая 27 покупок в год и тратя около 273 рублей за одну покупку.

Главную долю рынка занимают корма для кошек (84% продаж), в то время как на корма для собак приходится 16%. В кошачьем сегменте преобладают влажные корма (57%), а в собачьем — сухие (более 70%).

Анастасия Фартыгина