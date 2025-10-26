Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 9 пожаров

Спасатели совершили 11 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 25 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 9 пожаров, из них пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили 11 выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

За 24 октября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на восемь пожаров, из которых три произошли в жилом секторе



Анастасия Фартыгина