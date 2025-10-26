Житель Казани предстанет перед судом за гибель двух детей в ДТП

Обвиняемый совершил столкновение со встречным автомобилем

Фото: Максим Платонов

Уголовное дело в отношении жителя Казани, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух малолетних детей и тяжкий вред здоровью еще двух человек, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 10 августа 2025 года на трассе Казань — Буинск — Ульяновск. Обвиняемый, находясь за рулем легкового автомобиля в утомленном состоянии и двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, совершил столкновение со встречным автомобилем. От удара этот автомобиль отбросило на другую машину.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое малолетних детей погибли. Еще два человека получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Анастасия Фартыгина