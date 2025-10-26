Гатиятулин отреагировал на девятую подряд победу «Ак Барса» в КХЛ

Тренер не считает важным следить за победной серией

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на девятую победу подряд команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казанцы в субботу обыграли со счетом 5:3 владивостокский «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата.

«Ак Барс» под руководством Гатиятулина еще не проигрывал в матчах КХЛ в октябре.

— Важно обращать внимание не на серии, а на то, как мы реагируем на удачные игры. С этим у нас была проблема раньше. И мы видим, что ребята правильно это делают, с полной концентрацией выходят на каждый следующий матч. Но, конечно, сложно доминировать на протяжении всего матча. И здесь нужно правильно играть, когда инициатива переходит к сопернику. То же самое и в сезоне — нужно смотреть на свое текущее состояние и от этого отталкиваться. Мы будем следить, у нас и тренеры ОФП, и доктора следят за состоянием, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. В активе казанских «барсов» 27 очков в 19 играх чемпионата. В октябре команде Гатиятулина осталось провести две встречи, обе в Казани — с «Адмиралом» (27 октября) и «Металлургом» (29 октября).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 октября в столице Татарстана с «Адмиралом» в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин