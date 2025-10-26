Новости общества

Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией России

08:24, 26.10.2025

Наибольшее число БПЛА ликвидировали в Брянской области — 30 дронов

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке ведомства, российские военные ликвидировали:

  • 30 БПЛА в Брянской области;
  • 26 БПЛА в Тульской области;
  • 7 БПЛА над Черным морем;
  • 4 БПЛА над Азовским морем;
  • 4 БПЛА в Краснодарском крае;
  • 4 БПЛА в Рязанской области;
  • 3 БПЛА в Ростовской области;
  • 2 БПЛА в Московском регионе, включая один, летевший на столицу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
  • по одному БПЛА в Курской и Липецкой областях.
Анастасия Фартыгина

