Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией России
Наибольшее число БПЛА ликвидировали в Брянской области — 30 дронов
Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сводке ведомства, российские военные ликвидировали:
- 30 БПЛА в Брянской области;
- 26 БПЛА в Тульской области;
- 7 БПЛА над Черным морем;
- 4 БПЛА над Азовским морем;
- 4 БПЛА в Краснодарском крае;
- 4 БПЛА в Рязанской области;
- 3 БПЛА в Ростовской области;
- 2 БПЛА в Московском регионе, включая один, летевший на столицу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
- по одному БПЛА в Курской и Липецкой областях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».