УНИКС закончил серию побед, уступив московскому ЦСКА

Казанская команда проиграла со счетом 75:86

Фото: Динар Фатыхов

В матче Единой лиги ВТБ УНИКС уступил московскому ЦСКА со счетом 75:86 на домашнем паркете. Ранее у Казани была серия из шести побед, последний раз это была победа над «Автодором».

Лидером у казанцев стал Джален Рейнольдс — у него 17 очков. Лидером же у москвичей оказался Мело Тримбл у которого 25 баллов.

УНИКС во всех четвертях уступал по несколько очков. Статистика счета за четверти: 22:19; 21:17; 22:20; 21:19.



Наталья Жирнова