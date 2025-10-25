Артист Казанского цирка получил травму во время выступления

Матвей Циренщиков упал и потерял сознание

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

В ходе дневного представления в Казанском цирке произошел несчастный случай. Артист Матвей Циренщиков, выполняя сложный трюк, упал на манеж и потерял сознание после удара головой, сообщает пресс-служба цирка.

— Сегодня на дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков из номера «Акробаты на BMX» во время выполнения трюка упал, ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Его унесли с манежа на носилках, — поясняется в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на то что артист пришел в себя и смог самостоятельно встать, руководство цирка приняло решение о госпитализации для проведения полного медицинского обследования.

— Во время вступления он был в защитном шлеме, как и все участники номера, — уточняет руководство.

Наталья Жирнова