Правительство России учредило новую премию в области гидрометеорологии

Каждый победитель будет получать по 1 млн рублей

Фото: Дарья Пинегина

Правительство Российской Федерации приняло решение об учреждении премии имени Евгения Федорова, которая будет присуждаться за выдающиеся достижения в области гидрометеорологии, сообщает пресс-служба исполнительного органа.

— Три премии в размере 1 млн рублей каждая будут присуждаться один раз в три года, — сказано в сообщении на сайте.

Первая церемония награждения лауреатов премии состоится в 2027 году.

Зампред правительства Дмитрий Патрушев, комментируя принятое решение, подчеркнул высокий уровень развития российской гидрометеорологической службы. По его словам, сегодня эта служба занимает место в мировой пятерке лидеров.

— Уверен, этот шаг замотивирует ученых на новые достижения и будет способствовать укреплению технологического лидерства нашей страны, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Наталья Жирнова