Исследование: 60% россиян покупают новый автомобиль на замену предыдущего

Лишь 33% покупателей нового авто не имели машины до текущей покупки

Фото: Рената Валеева

Большинство россиян, приобретающих новые автомобили, делают это с целью замены предыдущего транспортного средства. Согласно синдикативному исследованию РОМИР (САППА) финансового профиля покупателей в первом полугодии 2025 года, 60% автолюбителей обновили свой автопарк, а не покупали первую машину или дополнительную.

Исследование показало, что лишь 33% покупателей нового авто не имели машины до текущей покупки. Для 6% приобретение стало дополнением к уже имеющемуся автопарку, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что большинство россиян (60%) оплачивали покупку автомобиля из собственных сбережений, что на 1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К кредитам прибегал 41% покупателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анализ ежемесячного совокупного дохода домохозяйств выявил, что владельцы автомобилей TANK занимают лидирующую позицию по этому показателю. При этом у большинства брендов наблюдалось снижение совокупного дохода покупателей, за исключением Chery. Наиболее заметное падение — почти на 20 тыс. рублей — зафиксировано среди домохозяйств, владеющих Exeed и Haval.

Напомним, что Татарстан уступил лишь Москве и Московской области по количеству выданных автокредитов за сентябрь. Также в республике зафиксирована наиболее серьезная динамика роста выдачи таких кредитов.

Анастасия Фартыгина