Ежегодно в Татарстане регистрируется 19 тысяч случаев инсульта

19:53, 24.10.2025

Только 8% пациентов, перенесших инсульт, способны вернуться к привычному образу жизни

Фото: Реальное время

Ангионевролог Минздрава Татарстана Марат Сайхунов представил статистику по заболеваемости инсультом в республике. По его данным, каждый год порядка 19 тыс. жителей региона обращаются в медицинские учреждения с этим диагнозом, эти данные были озвучены на пресс-конференции.

Врач отметил, что показатели заболеваемости остаются стабильными и не демонстрируют резкого роста.

— Эта цифра постоянно колеблется, но экстремального роста нет.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что лишь 8% пациентов, перенесших инсульт, способны вернуться к привычному образу жизни. Значительное число больных получают инвалидность после перенесенной патологии.

Наталья Жирнова

ОбществоМедицина Татарстан

