Объем искусственного выращивания рыб и морепродуктов в России составил 400 тыс. тонн в 2025-м

За 10 лет отрасль увеличила объем производства вдвое, однако потенциал рынка остается значительным

Фото: Олег Тихонов

Производство продукции аквакультуры в России в 2025 году достигнет объема 400 тыс. тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Международном рыбопромышленном форуме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, за 10 лет отрасль увеличила объем производства вдвое, однако потенциал рынка остается значительным как внутри страны, так и за рубежом.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В частности, уязвимой позицией долгие годы у нас оставались рыбные корма. Тем не менее с 2022 года их производство в нашей стране увеличилось почти в 5 раз. Реализации новых проектов в этой сфере будет способствовать возмещение части затрат на строительство и модернизацию мощностей, которое появилось в прошлом году, — заявил вице-премьер.

Для расширения отрасли введен механизм возмещения части расходов на создание и модернизацию производственных мощностей, начиная с 2025 года доступный также производителям посадочного материала рыбы.

Наталья Жирнова