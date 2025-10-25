Больше половины взрослых россиян занимаются спортом

Чаще всего люди предпочитают плавание

Фото: Максим Платонов

Абсолютное большинство взрослых россиян — 64% — занимаются спортом. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир». При этом чаще всего люди предпочитают плавание (23%), велоспорт (15%), волейбол (14%), бадминтон (11%), футбол (11%) и легкую атлетику (11%).

Уточняется, что спортивных мужчин больше, чем женщин (68% против 61%). Есть различия и в выборе вида спорта: женщины предпочитают плавание (26% против 19% у мужчин), а мужчины — футбол (20% против 3% у женщин), а вот волейболом и велоспортом увлекаются и те, и другие практически в равной степени.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интересуются спортом в качестве зрителя 70% россиян. Самыми популярными видами спорта являются: футбол (28%), хоккей и фигурное катание (по 23%), биатлон (14%) и бокс (11%).

Елизавета Пуншева