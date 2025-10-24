В Иннополисе завершились международные киберучения «Евразия-2025»

Участники отрабатывали навыки реагирования на кибератаки на примере сценария с нападением на Центробанк

С 20 по 24 октября в Университете Иннополис прошли очные киберучения «Евразия-2025», в которых приняли участие представители финансовых регуляторов и организаций стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и одной из стран-наблюдателей, сообщает пресс-служба Центробанка.

Участники учений отрабатывали навыки реагирования на кибератаки. По сценарию, банк подвергся нападению хакеров, которые использовали уязвимости в ПО.

— Чтобы эффективнее противодействовать глобальным киберугрозам, мы продолжим сотрудничать с финансовыми регуляторами из стран ЕАЭС и других заинтересованных государств, — сказано в сообщении регулятора.

