Центробанк прогнозирует выход российской экономики из состояния перегрева

15:37, 24.10.2025

Центробанк прогнозирует выход российской экономики из состояния перегрева
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о прогнозируемом выходе российской экономики из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. По ее словам, данный прогноз сформирован с учетом текущей динамики экономики страны, сообщает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, в связи с фактическим состоянием экономики регулятор скорректировал прогноз по росту ВВП на текущий год. Теперь ожидается, что показатель составит 0,5—1%. При принятии решений по ключевой ставке ЦБ продолжает учитывать ситуацию в реальном секторе экономики.

Напомним, 24 октября Центробанк понизил ключевую ставку до 16,5%. В последний раз снижение ставки произошло в середине сентября. Тогда этот показатель составлял 17% годовых.

Наталья Жирнова

