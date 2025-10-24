В Татарстане направят 81,9 млн рублей на проектирование и ремонт автодорог

Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки»

Фото: Реальное время

Более 81,9 млн рублей будет выделено на проектирование и капитальный ремонт дорог общего пользования в Татарстане. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».

Заказчиком выступает Государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Финансирование будет осуществляться из бюджета республики.

Согласно документации, победитель конкурсного отбора должен будет выполнить полный комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Напомним, в Муслюмовском районе Татарстана завершили ремонт автомобильной дороги Муслюмово — Татарский Шуган. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 1,3 км.

Рената Валеева