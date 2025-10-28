СМУ-88 — лидер по объему ввода жилья в Татарстане

По итогам 10 месяцев 2025 года компания ввела в эксплуатацию 84,8 тыс. кв. м жилья

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «СМУ-88» по итогам 10 месяцев 2025 года занимает 1-е место по объему ввода жилья среди застройщиков Республики Татарстан.

В 2025 году СМУ-88 ввело в эксплуатацию два проекта — ЖК «Крыловка Парк» и «Яратам», площадью 84 851 кв. метр жилья. Оба проекта введены в эксплуатацию со значительным опережением сроков. Среди преимуществ жилых комплексов — благоустроенные общественные пространства, натуральные строительные материалы, выразительная авторская архитектура. Кроме того, во дворе каждого ЖК построен муниципальный детский сад.

«Добиться таких результатов в такой непростой для отрасли период — особенно ценно. Мы доказали, что даже в самые сложные времена можно работать стабильно, сохраняя темпы строительства и соблюдая, а порой даже опережая сроки. Все это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды профессионалов», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88».

По данным информационно-аналитической системы продома.дом.рф, СМУ-88 заняло 4-е место по востребованности жилья по итогам 10 месяцев 2025 года — и по количественным, и по финансовым показателям. Общий объем инвестиций превысил 6 млрд рублей.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.



