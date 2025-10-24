В России к 2028 году появится учебник по географии с элементами истории и обществознания
В России к 2028 году планируется создание единого государственного учебника по географии для 5—11 классов, который будет включать в себя элементы истории и обществознания, формирующие мировоззрение учеников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Ранее глава Русского географического общества Сергей Шойгу анонсировал разработку этого учебника, а также контурных карт и атласов.
В Минпросвещения выразили уверенность, что новый учебник сможет заинтересовать школьников и привить им любовь к родному краю и России в целом.
— Важно отметить, что при подготовке учебника географии будут учтены межпредметные связи с другими учебниками по мировоззренческим учебным предметам, в частности с историей, обществознанием, — подчеркнули в ведомстве.
По данным Министерства просвещения, исключительные авторские права на материалы учебника будут принадлежать государству. Содержание учебника будет полностью соответствовать федеральным стандартам и образовательным программам. Новый учебник станет частью реализуемой программы по формированию единого образовательного пространства и укреплению патриотического воспитания в школах.
Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность объявления 2027 года Годом географии.
