Мэрия Казани согласовала увеличение жилья в центре города

Общий объем жилой площади в центральной части города будет увеличен с 1,824 млн тыс. кв. м до 1,850 млн тыс. кв. м

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утвердили изменения в проект планировки территории «Центр», которые предусматривают увеличение объемов жилищного строительства в исторической части города. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии города.

Согласно документу, общий объем жилой площади в центральной части города будет увеличен с 1,824 млн тыс. кв. м до 1,850 млн тыс. кв. м. Это повысит среднюю обеспеченность жилой площадью населения исторического центра с 29,3 до 30 кв. м на человека.

Кроме того, в рамках оптимизации инфраструктуры планируется перенос трансформаторной подстанции №7 на новый земельный участок. Изменения были внесены без проведения публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.

Проект планировки территории «Центр» регулярно актуализируется — с 2019 года это уже более 20 корректировок.

Анастасия Фартыгина