Владимир Путин поручил подписать Конвенцию ООН против киберпреступности

10:59, 23.10.2025

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре от имени России подписать Конвенцию ООН против киберпреступности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

— Принять предложение правительства России о подписании... Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, — говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, Генпрокуратура уполномочена подписать Конвенцию от имени России.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил о том, что Польша находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве. Он подчеркнул, что это уже не просто состояние угрозы, а активное противостояние.

Рената Валеева

