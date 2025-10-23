В России могут сохранить льготное НДС-обложение для отечественного ПО

Возникло мнение, что введение НДС было недостаточно обсуждено с участниками рынка

Фото: Максим Платонов

Власти России, вероятно, пересмотрят решение об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации программного обеспечения, включенного в реестр отечественного ПО. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» в правительственных кругах.

Новость о возможном сохранении льготы появилась после того, как законопроект, предусматривающий отмену этой нормы (принятый в первом чтении в Госдуме), вызвал активное обсуждение в правительстве. Курирующий цифровую сферу вице-премьер Дмитрий Григоренко поддержал просьбы IT-отрасли сохранить действующее освобождение от налога.

По данным издания, возникло мнение, что введение НДС на отечественное ПО было недостаточно обсуждено с участниками рынка. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин поручил отраслевым руководителям дополнительно изучить вопрос. Глава Минфина Антон Силуанов, являющийся инициатором отмены льготы, подтвердил готовность ведомства «поработать над вопросом», взвесить все «за» и «против» и найти решения ко второму чтению законопроекта. Собеседники «Ъ» считают, что спорная норма, скорее всего, будет удалена соответствующей поправкой ко второму чтению.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основным аргументом в пользу сохранения льготы стала системная значимость IT-отрасли для технологической независимости и цифровой трансформации России. IT-сектор оказывает влияние практически на все отрасли экономики, от агропромышленного комплекса и промышленности до государственного управления.



Рената Валеева