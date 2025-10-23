Татарстан показал наименьшее снижение лимитов по кредитным картам среди лидеров рынка

Это значительно лучше показателей других ведущих регионов

В сентябре 2025 года средний размер лимита по новым выданным кредитным картам в России снизился. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем по стране показатель сократился на 25,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, составив 84,6 тыс. рублей против 114,2 тыс. рублей годом ранее. По сравнению с августом 2025 года снижение составило 19,3%.

В Татарстане зафиксировано наименьшее снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в сентябре по сравнению с августом — всего -15,8%. Это значительно лучше показателей других ведущих регионов.

Для сравнения, существенное снижение среднего размера лимитов в сентябре по сравнению с августом продемонстрировали Алтайский край (-22,1%), Белгородская область (-21,7%), Крым (-21,3%), Приморский край (-20,7%), а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-20,6%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов сократился на 17,2 и 19,2% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет общее снижение лимитов введением с 1 сентября 2025 года «периода охлаждения» для необеспеченных кредитов. Согласно новым правилам, после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тыс. рублей заемщик ожидает получения средств 4 часа, а при сумме свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. В связи с этим банки и заемщики стремятся уложиться в установленные лимиты, чтобы сократить время ожидания.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Центробанка с инициативой установить предельный срок возврата денежных средств на банковскую карту потребителя в течение 24 часов с момента отмены покупки.

