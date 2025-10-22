На канализацию для территорий «Военного городка №32» и «Экорайона» потратят 3,4 млрд рублей
Строительно-монтажные работы должны завершить за два года
На магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации для территорий «Военного городка №32» и «Экорайона» потратят 3,4 млрд рублей. Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета и бюджета Татарстана, следует из документов на сайте госзакупок.
Согласно данным, монтажно-строительные работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года. Заказчиком проекта является Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. На данный момент контракт находится на стадии подачи заявок.
Напомним, что «Водоканал» завершает реконструкцию канализационной насосной станции в Авиастроительном районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».