«Нам нужно создать TikTok— и Likee-хаус»: «ШАЯН ТВ» презентовал новый проект для детей

Юные ведущие начали выпускать еженедельные выпуски новостей на татарском и русском языках

Фото: Артем Дергунов

«Мы должны снять серьезный контент так, чтобы его было интересно смотреть»

На телеканале «ШАЯН ТВ» стартовал новый проект: еженедельные выпуски новостей «ШАЯН шортс» на татарском и русском языках. Ведущими выступают сами дети. Как подчеркнул сегодня на презентации проекта гендиректор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов: кто, как не они, знают, что интересно подрастающему поколению.

— Сегодня мы формируем будущее телевидения и средств массовой информации республики. Эти дети должны уметь очень многое из того, что даже мы не умеем. Им нужно работать с современными технологиями, с искусственным интеллектом, формировать изображение, создавать новые смыслы, которые нужны их сверстникам. Наше поколение уйдет, придет новое. Для него нужны иные смыслы, иные образы, но все они должны работать на созидание, на нашу нацию, язык, республику. Это очень важная задача, но ей надо учиться. Такое не могут делать любители. Это работа профессионалов, — подчеркнул он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во время диалога с юными коллегами из «ШАЯН шортс» Ильшат Аминов отметил: задача взрослых — создать для них условия. А задача начинающих ведущих — достучаться до своего зрителя.

— Нам нужно создать TikTok— и Likee-хаус. Вы должны быть лидерами в своей среде. Контент должен быть востребован, это главный показатель. И, конечно, нужно говорить о хороших вещах: истории, культуре, людях, но так, чтобы это было интересно смотреть вашему поколению. Очень трудно! Легче всего кривляться, биться головой о стену, обливать друг друга кетчупом. Но это не наш способ. Мы должны снимать серьезный контент так, чтобы его было интересно смотреть, — убежден он.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Есть ощущение, что ты почти подобрался к «взрослой» журналистике»

Новая программа включает в себя целый ряд рубрик: «Краш-репортаж», «ШАЯН news», «Прогноз погоды», «Ферма вайб». 20 ведущим помогает корреспондент Шортсик, созданный при помощи ИИ. Зрителей канала знакомят с событиями, которые происходят не только в Татарстане, но и в других городах и даже за рубежом, например в Турции. Корреспонденты «ШАЯН шортс» есть и там.

— Новости — это очень интересный формат, особенно с учетом того, что в «ШАЯН шортс» мы снимаем еще и тренды. Это не может не радовать. Мы не ограничиваемся только студией: берем интервью, ходим в разные локации, на культурные мероприятия. Есть ощущение, что ты уже вырос, почти подобрался к «взрослой» журналистике. На душе становится немного тревожно, ведь еще совсем недавно ты был совсем ребенком, а сейчас чувствуешь себя взрослым, — поделился впечатлениями один из ведущих Ислам Хабибуллин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новости на «ШАЯН шортс» наполнены искренней детской энергией, уверен другой корреспондент — Карим Галиев.

— Мы выезжаем на различные сюжеты, репортажи. Недавно ездили снимать выпуск с маленькими «ак барсятами» — будущими игроками «Ак Барса». Мне нравится работать в этой сфере, жить в этом. Посещают мысли в будущем поступать на журфак, — рассказал он в разговоре с «Реальным временем».



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Галия Гарифуллина