Минфин РФ против введения налога на роскошь

Антон Силуанов объяснил, почему не будут вводить ставку НДФЛ в 40% для состоятельных людей

Фото: Максим Платонов

Минфин РФ не видит пользы от введения налога на роскошь в стране. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2026 и на плановый период 2027—2028 годов.

«Вопрос можно рассматривать. Но это не приведет к большим дополнительным поступлениям», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Но не исключил возможности введения на будущее. «По идее, это можно рассматривать дополнительно в будущие периоды. Готовы работать в этих направлениях. Но сейчас дополнительные налоговые предложения, которые вы озвучили, мы не сможем поддержать», — заключил он.

До этого парламентарии предложили установить ставку НДФЛ в 40% для состоятельных граждан. «Может быть, увеличить налоговую нагрузку на непроизводительные сырьевые сферы, на сверхбогатых, подняв ставку НДФЛ до 40% и уменьшить налогообложения на производство», — выступил один из депутатов Госдумы.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026—2028 годы. Доходы составят 40,3 трлн рублей, расходы — 44,1 трлн, дефицит — 3,8 трлн рублей. Нефтегазовые доходы прогнозируются в сумме 8,9 трлн, а ненефтегазовые доходы — 36,2 трлн рублей. Доходная база федерального бюджета увеличится за счет изменения макроэкономического прогноза и корректировки налогового регулирования. НДС увеличится с 20% до 22%, ужесточатся условия налогообложения для МСБ. В результате дополнительно будет собрано 3,2 трлн рублей.

Луиза Игнатьева