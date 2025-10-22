Новости промышленности

Коробченко: основу товарооборота с Узбекистаном составляет татарстанский экспорт

17:17, 22.10.2025

Сотрудничество развивается в нефтегазохимической, энергетической, машиностроительной и медицинской сферах

Фото: взято с телеграм-канала минпромторга РТ

В Подмосковье состоялось заседание российско-узбекского делового совета, где представили итоги сотрудничества Татарстана и Узбекистана. По словам заместителя премьер-министра Татарстана Олега Коробченко, основу товарооборота составляет татарстанский экспорт — топливо, транспорт и продукты питания.

Сотрудничество развивается в нефтегазохимической, энергетической, машиностроительной и медицинской сферах. В Узбекистане работают татарстанские предприятия, функционируют успешные технопарки.

Особую роль играют открытые в последние годы технопарки «Чирчик» и «Джизак». Первый уже полностью заполнен резидентами, более половины продукции идет на экспорт, а выручка выросла в четыре раза. Сейчас завершается строительство промышленных комплексов в Бухаре и Навои.

Развитие партнерства соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Наталья Жирнова

