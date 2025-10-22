Два руководителя сельхозпредприятия обвиняются в гибели 6 рабочих в пожаре

Инцидент произошел в декабре 2024 года в поселке Малоречинском Елабужского района

Два руководителя сельхозпредприятия обвиняются в гибели шести рабочих в пожаре, сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Татарстану. В 2024 году в поселке Малоречинском Елабужского района произошел пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате погибли шесть человек, еще один получил травмы.

По данным следствия, обвиняемые, являясь руководителями предприятия, допустили грубые нарушения требований безопасности при содержании крупного рогатого скота. Более 35 рабочих, ухаживавших за животными, были вынуждены проживать в здании, которое не соответствовало нормам безопасности.

В помещении отсутствовала исправная система оповещения и управления эвакуацией, а также автоматическая пожарная сигнализация. Эти нарушения привели к тому, что во время пожара 24 декабря 2024 года рабочие не смогли своевременно обнаружить возгорание и эвакуироваться.

В настоящее время в отношении руководителей предприятия возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности, повлекшего гибель людей.

Наталья Жирнова