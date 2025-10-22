Дирижера Александра Сладковского наградили высшей госнаградой Татарстана
Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов
Александра Сладковского, художественного руководителя и главного дирижера ГАСО РТ, наградили высшей госнаградой республики — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.
Награда присуждена за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Документ был подписан раисом 18 октября 2025 года.
Ранее «дирижер-философ» Александр Сладковский отпраздновал свой юбилей большим концертом. Поздравить маэстро в Казань приехали Вениамин Смехов, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и другие мэтры российской культуры. Подробнее — в материале «Реального времени».
