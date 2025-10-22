Дирижера Александра Сладковского наградили высшей госнаградой Татарстана

Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Александра Сладковского, художественного руководителя и главного дирижера ГАСО РТ, наградили высшей госнаградой республики — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.

Награда присуждена за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Документ был подписан раисом 18 октября 2025 года.

предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Наталья Жирнова