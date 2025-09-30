Антон Иванов: «Внедрение искусственного интеллекта приносит определенные риски»

Злоумышленники начали активно применять ИИ для проведения атак на корпоративные инфраструктуры.

Фото: Реальное время

Искусственный интеллект проникает в российскую бизнес-среду, рассказал технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на форуме Kazan Digital Week-2025.



Специалист отмечает, что если год назад мало кто использовал ИИ в разработке программного обеспечения, то сегодня его внедрение стало массовым явлением. И в этом есть свои риски.

— Мы сейчас видим, что внедрение искусственного интеллекта приносит определенные риски: как риски информационной безопасности, так и риски, связанные с утечками информации, потому что большое количество иностранных сервисов, облачных сервисов, куда, к сожалению, происходит подключение различных компаний, в том числе в России, — рассказал Иванов в интервью «Реальному времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новая угроза появилась в сфере кибербезопасности: злоумышленники начали активно применять ИИ для проведения атак на корпоративные инфраструктуры. IT-специалист отмечает, что в ближайшие два года ситуация может существенно ухудшиться.

— Уже есть готовые инструменты, позволяющие автоматически генерировать фишинговые страницы. Ими может пользоваться даже школьник, чтобы получать персональные данные жертвы, — подчеркнул эксперт.

Иванов отметил, что для противодействия новым угрозам требуется разработка специализированных решений по защите от вредоносного ПО, созданного или использующего технологии ИИ. Компании вынуждены искать эффективные методы защиты в условиях быстро меняющейся цифровой среды.

Наталья Жирнова