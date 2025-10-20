Сотрудники подразделений ФСИН России задержали 25 человек, уклонявшихся от отбывания наказания

С 15 по 16 октября проведено федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Сотрудники подразделений ФСИН России задержали 25 человек, уклонявшихся от отбывания наказания, назначенного судом. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ

Задержанные граждане включали двух женщин, не прибывших своевременно в колонии-поселения, одну из которых искали с апреля. Три лица скрылись от принудительных работ. Отдельно выделялся случай мужчины из Татарстана, скрывавшегося от надзорных органов с 2022 года. Его задержали совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале «Казань-2».

Кроме того, сотрудники УФСИН Татарстана приняли участие в задержании подозреваемого в совершении преступления жителя региона, которого искали прокуратура Альметьевского района и служба судебных приставов.

