Блокировка вызовов в WhatsApp* и Telegram снизила число мошеннических звонков на 40%
В Роскомнадзоре подчеркнули необходимость работать на опережение
Ограничение доступа к голосовым сервисам мессенджеров WhatsApp* и Telegram в России привело к сокращению мошеннических звонков. Об этом заявил замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков, передает «Интерфакс».
Блокировка, введенная в действие месяц назад, сократила количество фродовых вызовов на 40%. Он отметил, что мошенники активно переходят на использование интернет-сервисов после внедрения системы антифрод в телефонных сетях.
13 августа пресс-служба РКН сообщала о «частичном ограничении звонков» в мессенджерах Telegram и WhatsApp* на основании материалов правоохранительных органов, направленных на противодействие преступности.
Вместе с тем Терляков выразил обеспокоенность по поводу возможных рисков использования национального мессенджера Max для мошеннических целей.
Замглавы РКН подчеркнул необходимость работать на опережение, учитывая, что «действия преступного сообщества в сетях связи координируются на уровне недружественных государств и их спецслужб».
Справка
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
