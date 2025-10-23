Алексей Долгих, «Лизинг-Трейд»: «Рассрочка от застройщика скоро исчезнет с рынка»

Гендиректор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих рассказал о тенденциях и прогнозах на рынке недвижимости

По прогнозу генерального директора компании «Лизинг-Трейд» Алексея Долгих, в ближайшие полгода ключевая ставка не опустится ниже 16%, что делает рыночную ипотеку недоступным инструментом для большинства покупателей. Под угрозой находится и рассрочка от застройщиков, изменения в законодательстве фактически сделают ее бесполезной.



«Внедряя этот инструмент, застройщики заложили бомбу замедленного действия, и скоро она взорвется», — отметил Алексей Долгих, отметив, что рассрочка может скоро просто исчезнуть с рынка.

Одним из наиболее перспективных инструментов для покупки офисов, апартаментов и коммерческих площадей эксперт назвал лизинг недвижимости. На данный момент он позволяет приобретать объекты с меньшими первоначальными вложениями, удобным графиком платежей и возможностью оптимизировать налоги.

Алексей Долгих рассказал, что компания «Лизинг-Трейд» активно развивает это направление, предлагая клиентам лизинговые решения для жилой и коммерческой недвижимости стоимостью от 10 млн рублей. При этом средний чек сделок сегодня составляет около 20 млн рублей для жилых объектов и 30 млн рублей для коммерческих. Основными клиентами остаются представители малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в эффективных инструментах для расширения и развития своих компаний.

«Лизинг недвижимости — выгодный, удобный и доступный продукт, который постепенно будет занимать все большую долю на рынке, вытесняя традиционное кредитование», — подытожил Алексей Долгих.

