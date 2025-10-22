Алексей Долгих, «Лизинг-Трейд»: «На складах дистрибьюторов до сих пор остается техника 2023–2024 годов»

Генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих рассказал о текущем состоянии рынка грузоперевозок и динамике продаж грузовых автомобилей

По словам генерального директора компании «Лизинг-Трейд» Алексея Долгих, на отрасль серьезно повлияло сокращение числа иностранных поставок, а также решение крупных маркетплейсов Ozon и Wildberries самостоятельно заниматься перевозками. Эти компании столкнулись с ростом стоимости техники и дефицитом водителей, поэтому сформировали собственные автомобильные парки, что изменило конкурентный баланс на рынке.

Он отметил проблему затоваривания: на складах дистрибьюторов и перевозчиков до сих пор остается техника 2023—2024 годов. При этом часть автопарка возвращена лизингополучателями, не выдержавшими финансовую нагрузку.

По оценке эксперта, объем такой техники на вторичном рынке достигает 80—100 тысяч единиц. Чтобы сохранять оборот и предлагать клиентам рыночные условия, в «Лизинг-Трейд» применяют стратегию переоценки имущества с последующей перепродажей. Алексей Долгих подчеркнул, что рынок переживает сложный период, адаптироваться к изменениям помогут гибкость и своевременная реакция.

