Военные освободили Павловку и Ивановку на Запорожском и Днепропетровском направлениях

13:27, 22.10.2025

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника

Фото: Артем Дергунов

Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях в течение последних суток.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области».

В свою очередь, «подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что 20 октября Минобороны также сообщало об освобождении населенного пункта Ленино в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».

Рената Валеева

