Военные освободили Павловку и Ивановку на Запорожском и Днепропетровском направлениях
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях в течение последних суток.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области».
В свою очередь, «подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что 20 октября Минобороны также сообщало об освобождении населенного пункта Ленино в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».