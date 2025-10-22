Новости спорта

Лыжное руководство FIS предложили отправить на антирусофобские курсы

13:26, 22.10.2025

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян от соревнований

Фото: Динар Фатыхов

Руководство Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) призвали отправить на антирусофобские курсы. С таким предложением выступил российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев в ответ на продление отстранения спортсменов из России от соревнований.

— Я бы предложил отправить руководство Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на антирусофобские курсы в UFC, там им быстро объяснят, что такое настоящее международное спортивное движение, — сказал Минеев ТАСС.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Минеев считает, что такое решение в отношении российских спортсменов принято из-за боязни членов совета FIS здоровой конкуренции.

Во вторник лыжникам из России и Белоруссии продлили отстранение от международных турниров. Санкции были наложены еще весной 2022 года.

Зульфат Шафигуллин

