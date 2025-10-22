Перасович — об «Автодоре»: с приходом Хэмилтона и Ньюмэна они представляют большую опасность

Фото: Мария Зверева

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча Единой лиги ВТБ против саратовского «Автодора», который состоится 22 октября в «Баскет-холле».

— «Автодор» — сильная команда, которую возглавляет хороший тренер Миленко Богичевич. Саратовцы всегда играют дисциплинированно. С приходом Алекса Хэмилтона и возвращением Малика Ньюмэна соперники могут представлять большую опасность. Для победы нам необходимо отнестись к матчу со всей серьезностью и действовать самоотверженно, — заявил Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС встретится с «Автодором» (2-3) в среду, 22 октября, в казанском «Баскет-холле». Начало матча запланировано на 19:00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ или в «VK Видео».

Рената Валеева