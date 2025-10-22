Сегодня УНИКС в Казани сразится с саратовским «Автодором»

Бело-зеленые не проигрывали «Автодору» уже в 15 очных встречах кряду

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС (5-0), уверенно возглавляющий турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, продолжает свою серию домашних игр. В среду, 22 октября, подопечные Велимира Перасовича примут в «Баскет-холле» соседей-волжан из саратовского «Автодора» (2-3).

В минувшее воскресенье казанцы одержали победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (74:63) в центральном матче недели. Этот успех продлил беспроигрышную серию УНИКСа до пяти встреч подряд. УНИКС настроен на шестую подряд викторию, тем более что бело-зеленые демонстрируют историческое преимущество над саратовским клубом, не проигрывая «Автодору» уже в 15 очных встречах кряду.

«Автодор» под руководством Миленко Богичевича на старте чемпионата отпраздновал успех в 2 из 5 матчей, расположившись на 8-й строчке турнирной таблицы. Саратовцы показали характер в волжском дерби 4 октября, взяв верх над «Самарой» (84:76) при поддержке домашних трибун, а спустя пять дней обыграли красноярский «Енисей» (76:73).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако в пассиве черно-белых есть и ощутимые гостевые проигрыши: действующему вице-чемпиону — питерскому «Зениту» (67:90), екатеринбургскому «Уралмашу» (77:87) и пермской «Бетсити Парма» (72:93), что свидетельствует о сложностях команды в выездных матчах.

Начало матча — в 19:00. Прямую трансляцию предстоящего противостояния можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ или в «VK Видео».

Рената Валеева