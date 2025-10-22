В Казани временно не работает светофор на перекрестке улиц Зорге и Фучика
Причины неисправности и сроки восстановления работы светофора уточняются
Комитет по транспорту города Казани сообщил о временном отключении светофора на перекрестке улиц Зорге и Фучика.
Причины неисправности и сроки восстановления работы светофора уточняются.
Напомним, вчера в Казани также временно не работал светофор на перекрестке улиц Декабристов и Тверской из-за планового отключения электросетей. Его работа была восстановлена к 19:00.
