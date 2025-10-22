Новости общества

07:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани временно не работает светофор на перекрестке улиц Зорге и Фучика

10:13, 22.10.2025

Причины неисправности и сроки восстановления работы светофора уточняются

Комитет по транспорту города Казани сообщил о временном отключении светофора на перекрестке улиц Зорге и Фучика.

Причины неисправности и сроки восстановления работы светофора уточняются.

скриншот с сайта 2ГИС

Напомним, вчера в Казани также временно не работал светофор на перекрестке улиц Декабристов и Тверской из-за планового отключения электросетей. Его работа была восстановлена к 19:00.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также