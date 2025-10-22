Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам льготной ипотеки в сентябре

В сентябре 2025 года на долю льготной ипотеки пришлось 54% от общего количества кредитов на покупку жилья

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по объемам выдачи льготных ипотечных кредитов в сентябре 2025 года, заняв пятое место с показателем 1,59 тыс. кредитов на 9,16 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по России в сентябре 2025 года количество выдач льготной ипотеки увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,23 тыс. на сумму 262,3 млрд руб.

В сентябре 2025 года на долю льготной ипотеки пришлось 54% от общего количества и 73% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Помимо Татарстана, в топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в сентябре вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В то время как в большинстве российских городов-миллионников вторичное жилье в сентябре подорожало в среднем на 0,9%, в Казани рост цен оказался незначительным и составил всего 0,2%.

Рената Валеева