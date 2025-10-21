«Нефтехимик» официально расстался с канадским нападающим
Жан-Себастьен Ди покинул команду
«Нефтехимик» расстался с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Контракт хоккеиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.
— Мы благодарим Жан-Себастьена за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении пресс-службы.
Жан-Себастьен Ди выступал за «Нефтехимик» с сезона 2023/24 и провел за нижнекамскую команду 102 матча, в которых набрал 45 (24+21) очков.
