Новости экономики

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 22 октября

17:54, 21.10.2025

Доллар снизился на одну копейку по отношению к рублю

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 22 октября
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на среду, 22 октября. Доллар снизился на одну копейку по отношению к рублю.

Остальные основные денежные единицы, наоборот, укрепились. Евро подорожал на 0,28 рубля, а юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,35 рубля;
  • евро — 94,67 рубля;
  • юань — 11,36 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть595.2
  • Нижнекамскнефтехим80.05
  • Казаньоргсинтез66.7
  • КАМАЗ83.2
  • Нижнекамскшина38.5
  • Таттелеком0.568