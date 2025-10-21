Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 22 октября
Доллар снизился на одну копейку по отношению к рублю
Банк России опубликовал курс валют на среду, 22 октября. Доллар снизился на одну копейку по отношению к рублю.
Остальные основные денежные единицы, наоборот, укрепились. Евро подорожал на 0,28 рубля, а юань — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,35 рубля;
- евро — 94,67 рубля;
- юань — 11,36 рубля.
