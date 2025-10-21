Правительство России начнет борьбу с «серыми» схемами в бизнесе

Михаил Мишустин: «Ключевая задача — выработать такие условия, при которых существование подобных «серых» схем станет невозможным»

Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил ключевые направления работы по противодействию незаконным схемам в предпринимательстве, сообщает пресс-служба правительства.

— Ключевая задача — выработать такие условия, при которых существование подобных «серых» схем станет невозможным, — обозначил Мишустин.

По словам главы правительства, таможенные органы регулярно выявляют случаи ввоза товаров из третьих стран с использованием схем уклонения от уплаты НДС. Такие операции часто сопровождаются расчетами наличными средствами или через цифровые валюты.

— Важно создать для участников рынка конкурентные возможности и двигаться по всей цепочке: от контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой «входной» стоимости до прозрачности всех денежных операций в России, вне зависимости от формы их совершения, — отметил Михаил Мишустин.



Также правительство борется с нарушениями на рынке труда. Например, когда компании нанимают самозанятых вместо обычных работников, чтобы меньше платить налогов. При этом режим для самозанятых сохраняется, но без злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что отмена самозанятости подстегнет теневой рынок — до 40% фрилансеров могут уйти в тень.

Наталья Жирнова