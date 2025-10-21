Норвегия может бойкотировать лыжные гонки, если вернут российских лыжников

Без россиян норвежские спортсмены выигрывают большинство лыжных соревнований

Фото: Динар Фатыхов

Норвежские спортсмены могут бойкотировать соревнования по лыжным гонкам, если российских лыжников вернут на официальные старты. Об этом сообщает издание Nettavisen со ссылкой на телеканал NTB.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) уже 21 октября может принять решение о возвращении россиян на турниры. Российские лыжники отстранены от официальных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам главного тренера сборной Норвегии Эрика Мюра Носсума, в их команде считают неразумным снятие санкций до завершения военных действий. При этом норвежская сторона никак не реагировала на вопрос отстранения спортсменов из других стран, которые ведут военные действия.

Российские лыжники до своего отстранения регулярно побеждали на крупных стартах. После весны 2022 года норвежцы начали занимать весь медальный пьедестал на лыжных гонках.

Зульфат Шафигуллин